Caen dos hombres por presuntas amenazas con arma en Atlixco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a dos personas del sexo masculino en la colonia Revolución, señaladas por presuntas amenazas con arma de fuego.

La detención se realizó gracias a un reporte recibido en el centro estratégico de monitoreo, motivo por el cual se implementaron recorridos de seguridad y vigilancia que permitieron la localización de los presuntos responsables.

Al ubicar a los sujetos, quienes coincidían con las características señaladas, se les efectuó una inspección preventiva conforme a protocolo, asegurando dos armas de fuego abastecidas y cartuchos útiles, sin que acreditaran la licencia correspondiente.

Ambos masculinos fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del ministerio público, quien determinará su situación jurídica.

