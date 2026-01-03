Detienen a hombre por disparar contra motociclista en Atlixco

Como resultado del operativo Puebla Segura, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales de Atlixco, logró la detención de un hombre señalado por el delito de lesiones agravadas.

La intervención se activó tras una llamada al 9-1-1 recibida en el Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), donde se reportó que en el municipio de Atlixco el conductor de una camioneta Suzuki accionó un arma de fuego contra un motociclista.

Las autoridades brindaron atención médica inmediata a la persona lesionada y desplegaron un operativo conjunto aéreo y terrestre entre la Policía Estatal y la Policía Municipal, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5i.

La estrategia permitió ubicar e interceptar la unidad conducida por el probable responsable sobre la carretera federal Atlixco-Puebla, con sentido a Puebla, a la altura de la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo.

Derivado del trabajo interinstitucional, fue detenido Andrés N., de 67 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para profundizar en las indagatorias pertinentes.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reiteró que fortalece el trabajo coordinado con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el fin de brindar protección a la ciudadanía.

