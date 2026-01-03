Laura Artemisa destaca inversión para salud en 87 municipios

Puebla avanza en la dignificación de los servicios de salud comunitarios mediante la rehabilitación de 201 Casas de Salud en 87 municipios, con una inversión de 58 millones 9 mil 230 pesos, como parte del Programa de Obra Comunitaria, informó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

En entrevista informó de una inversión histórica con visión clara de bienestar impulsada por el gobernador Alejandro Armenta; estas acciones, señaló Laura Artemisa García, permiten llevar atención médica digna a las comunidades que más lo necesitan, a través de la adquisición de bienes muebles, insumos, material médico y trabajos de mantenimiento, que robustecen la infraestructura básica de salud y mejoran las condiciones de atención para miles de familias poblanas.

Asimismo, la secretaria de Bienestar señaló que de manera complementaria se atendieron siete Hospitales Comunitarios en siete municipios, con una inversión adicional de 13 millones 130 mil 813 pesos, acciones coordinadas con la Secretaría de Salud, lo que permite ampliar el impacto del programa y consolidar una red de atención más eficiente y cercana a la población.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso con el bienestar y la salud de las y los poblanos, alineado a la política social que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

