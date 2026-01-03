Avanzan en producción de Rosca de Reyes monumental para récord mundial en Puebla

El DIF Puebla Capital que encabeza su presidenta del Patronato MariElise Budib, avanza en la preparación de la Rosca de Reyes monumental que busca convertirse en la más grande del mundo, con una longitud de 6 kilómetros.

La producción inició el primer día del año y no se ha detenido; diariamente se han elaborado dos kilómetros de pan, con la meta de concluir su preparación este mismo día.

Durante las primeras horas de la mañana del domingo 4 de enero, los trozos de la rosca serán trasladados en camiones especializados para el transporte de pan hacia el Zócalo de la Capital.

El montaje de mesas y vallas comenzará a las 7:00 de la mañana, las cuales deberán quedar perfectamente alineadas. Alrededor de las 10:00 horas iniciará el armado de la Rosca de Reyes. Más de 100 personas participarán en esta labor, siguiendo estrictas medidas de higiene y manejo de alimentos para garantizar la seguridad sanitaria durante todo el proceso.

La Rosca de Reyes tendrá como punto de inicio el Zócalo de la Capital y se extenderá desde la 11 Sur, continuando por Avenida Reforma y el Boulevard 5 de Mayo, hasta llegar a la 29 Oriente. Lo que implica que habrá mil puntos de distribución que estarán a cargo de personal de cada una de las dependencias del Gobierno de la Ciudad.

A partir de las 15:00 horas, el evaluador de Guinness World Records supervisará cada tramo del pan a lo largo del recorrido, con el objetivo de verificar que cumpla con los lineamientos necesarios para obtener el título de “la línea de panes más larga del mundo”.

Finalmente, a las 17:00 horas, el alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital MariElise Budib encabezarán la tradicional partida de la Rosca de Reyes monumental, en un ambiente de convivencia y disfrute para las familias poblanas.

Te recomendamos: