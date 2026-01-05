Lupita Cuautle encabeza honores a la bandera de enero

Como parte del fortalecimiento de valores cívicos y sentido de identidad institucional, la presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó la ceremonia de honores a la bandera correspondiente al mes de enero en San Andrés Cholula.

Durante su mensaje, y ante integrantes del cabildo, servidoras y servidores, así como ciudadanía, la edil convocó a quienes integran la administración pública municipal a desempeñar su responsabilidad con ética, compromiso y vocación de servicio, poniendo siempre al centro el bienestar de las y los sanandreseños. Señaló que el inicio de un nuevo año representa una oportunidad para renovar metas, fortalecer el trabajo y avanzar en la construcción de un mejor municipio, estado y país.

En el marco de la ceremonia cívica, se dieron a conocer las efemérides del mes, entre ellas el natalicio de Francisco González Bocanegra, autor de la letra del Himno Nacional Mexicano, así como la conmemoración del Día Internacional de la Policía. En ese contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Luis Flores Fierros, destacó que cada mujer y hombre que integra la corporación asume el deber de salvaguardar la tranquilidad de la población, con disposición permanente para servir y proteger a las familias sanandreseñas.

Con este acto cívico, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula resalta la importancia de promover los valores patrios, reconocer el compromiso del servicio público y fortalecer la unidad y convivencia social.

