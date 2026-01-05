San Pedro Cholula anuncia “Caravana de la Transformación”

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover la convivencia familiar en el municipio, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, anunció la realización de la Caravana de la Transformación.
Como parte de esta iniciativa, los días 6, 7 y 8 de enero se recorrerán las juntas auxiliares y la cabecera municipal, llevando a los Reyes Magos y juguetes a las niñas y los niños del municipio, con motivo del Día de Reyes, fomentando la alegría y la convivencia en una de las fechas más significativas para las infancias.
Al respecto, la presidenta municipal destacó que para su administración el bienestar integral de la población es una prioridad, no solo mediante la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos y la implementación de programas sociales, sino también a través de acciones que fortalezcan la sana convivencia y contribuyan al desarrollo de la niñez cholulteca.
En este contexto, se dio a conocer el calendario del recorrido de la Caravana de la Transformación:
Martes 6 de enero
- 8:30 horas: San Cristóbal Tepontla
- 10:00 horas: San Gregorio Zacapechpan
- 11:00 horas: Parque Soria
- 18:00 horas: Plaza de la Concordia
Miércoles 7 de enero
- 9:00 horas: San Sebastián Tepalcatepec
- 10:30 horas: San Diego Cuachayotla
- 12:00 horas: San Cosme Texintla
- 13:30 horas: San Matías Cocoyotla
- 15:00 horas: Santa Bárbara Almoloya
- 16:30 horas: Rafael Ávila Camacho (Manantiales)
- 18:00 horas: Santiago Momoxpan
Jueves 8 de enero
- 9:00 horas: Santa María Acuexcomac
- 10:30 horas: San Agustín Calvario
- 12:00 horas: San Francisco Cuapa
- 13:30 horas: San Juan Tlautla
Cabe señalar que la entrega de juguetes programada para el 6 de enero a las 11:00 horas en el Parque Soria será encabezada por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal, a cargo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Ceci Arellano, respectivamente, como parte del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno en beneficio de las familias cholultecas.