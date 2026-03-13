Detienen a “La Güera”, presunta operadora de La Familia Michoacana en Puebla

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) permitió la detención de Nayeli N., alias “La Blanca” o “La Güera”, presunta operadora del grupo delictivo La Familia Michoacana, con posible presencia en el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con información oficial, la captura se realizó en la colonia Diez de Mayo, donde a la mujer le fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero en efectivo, bolsas con presuntos narcóticos y un vehículo Mini Cooper con placas del estado de Tlaxcala.

Las autoridades la señalan por su probable participación en delitos como distribución de droga, privación ilegal de la libertad y cobro de piso a comerciantes. Asimismo, se le relaciona con la presunta apropiación de locales comerciales y la organización de bloqueos.

Tras el operativo, la detenida y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

De manera extraoficial se informó que otras cuatro personas también habrían sido detenidas durante el despliegue, quienes presuntamente estarían vinculadas con un sujeto identificado como “Comandante Teo”, señalado como responsable de coordinar amenazas y extorsiones contra locatarios del mismo centro de abasto.

#Seguridad 🔒 La SSP y SEMAR detuvieron en la colonia 10 de Mayo de Puebla a Nayeli N., alias “La Blanca” o “La Güera”, presunta operadora del grupo delictivo La Familia Michoacana, quien estaría vinculada con la distribución de estupefacientes, privación ilegal de la libertad,… pic.twitter.com/Fd1iIbgS8R — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 12, 2026

