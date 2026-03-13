Piden reparar baches en calles de la colonia Granjas San Isidro

Desde hace varios años, la presencia de baches en calles de la colonia Granjas San Isidro, ubicada al sur de la ciudad de Puebla, representa un problema constante para automovilistas y peatones que transitan diariamente por la zona.

A través de un reporte del auditorio de Oro Noticias, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales o estatales, al señalar que la prolongación de la 16 de Septiembre, entre las calles 89 y 91 Oriente, se encuentra en malas condiciones debido a la gran cantidad de baches.

De acuerdo con los habitantes, esta vialidad es paso frecuente para quienes buscan incorporarse a la avenida Municipio Libre, conocida también como bulevar Las Torres, por lo que el deterioro del pavimento ha provocado accidentes y daños en vehículos que circulan por el lugar.

Los conductores indicaron que la situación se agrava durante la temporada de lluvias, ya que el paso constante de vehículos y la acumulación de agua aceleran el desgaste del asfalto, lo que ocasiona que los baches aumenten de tamaño con el paso del tiempo.

“Siempre se ha pedido la intervención de las autoridades para que hagan algo, pero simplemente no nos escuchan; año con año pasan las lluvias y esto se pone peor”, expresó uno de los vecinos.

Los habitantes también señalaron que sería importante que las autoridades acudan a supervisar la zona y realicen trabajos de rehabilitación en el pavimento.

Finalmente, mencionaron que en diversas ocasiones algunos vehículos han sufrido daños al caer en los baches, por lo que los conductores han tenido que asumir los costos de reparación con recursos propios.

Editor: César A. García

