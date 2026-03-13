Dos manifestaciones de normalistas provocan afectaciones viales en Puebla

Al menos dos manifestaciones protagonizadas por docentes y alumnos de escuelas normales se registraron la tarde de este jueves en la ciudad de Puebla, lo que provocó caos vial y cierres a la circulación en distintas vialidades.

Bloqueo en la UPN 121

La primera protesta ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), unidad 121, bloqueó la intersección de la 121 Poniente y la avenida 16 de Septiembre.

Los inconformes señalaron que la protesta se realizó ante la imposición de un nuevo director en la institución, situación que —afirman— vulnera la decisión tomada por la comunidad estudiantil durante el proceso de elección realizado en 2024, en el que resultó electo el ahora director destituido.

Los manifestantes exigieron ser escuchados por las autoridades educativas y solicitaron respeto a su voto, al tiempo que advirtieron que no retomarán las actividades académicas hasta que su demanda sea atendida.

El cierre de la vialidad se prolongó por aproximadamente dos horas, lo que generó largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito en la zona, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas. Finalmente, poco después de las 16:00 horas, los manifestantes se retiraron tras sostener un diálogo con personal de la Secretaría de Gobernación.

#ConexiónVial 📢 Hace unos minutos, una manifestación provocó el cierre a la circulación en el cruce de 16 de Septiembre y 121 Oriente-Poniente. pic.twitter.com/y2JoPqWPq5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 12, 2026

Te puede interesar: Bomberos controlan incendio de materiales reciclables en Texmelucan

Protesta de la Normal Superior

Más tarde, alrededor de las 17:10 horas, se registró una segunda manifestación en el cruce de la 11 Norte-Sur y la 13 Poniente, donde docentes y estudiantes de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla bloquearon la vialidad con pancartas en las que exigían la “no imposición de directores foráneos”.

La protesta ocasionó el cierre de calles aledañas durante aproximadamente 50 minutos. Posteriormente, la circulación fue reabierta tras un diálogo entre los inconformes y representantes de Gobernación.

Algunos docentes advirtieron que, en caso de no ser atendidos por autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), continuarán realizando movilizaciones para exigir respuesta a sus demandas.

#Puebla 🗣️ Un grupo de manifestantes, entre estudiantes y maestros, cerraron la circulación en la calle 11 Norte-Sur en la esquina con 13 Poniente.



Tras sostener un diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación, los manifestantes se retiraron a las 18 horas.



Con… pic.twitter.com/YNk23dYy3B — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 13, 2026

Te recomendamos: