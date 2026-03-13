Capturan en Sinaloa a uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Las autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense acusado del asesinato de dos mujeres y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, informó el gobierno federal.

El arresto ocurrió el pasado martes y apenas una hora con 13 minutos después de que el FBI lo incluyera en su lista de los diez prófugos más buscados, de acuerdo con un comunicado de la agencia federal estadounidense.

Ramírez Jr., de 33 años y originario de California, es señalado por el asesinato a tiros de dos mujeres en un bar de la ciudad de Federal Way, Washington, ocurrido en mayo de 2023. El hombre permaneció prófugo durante casi tres años.

Tras su captura, el hombre fue deportado a Estados Unidos y trasladado a la ciudad de Seattle, donde quedó bajo custodia policial para enfrentar los cargos en su contra.

🚨🚨 CAPTURED: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Samuel Ramirez, Jr., has been apprehended in Sinaloa, Mexico. He was returned to the United States and taken into custody by Federal Way Police in Washington state where he will face justice.



Help the FBI capture the other fugitives… pic.twitter.com/swl30RZKdB — FBI (@FBI) March 12, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la detención se realizó en Culiacán, Sinaloa, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad.

En el operativo participaron elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la SSPC.

El FBI había emitido una orden de búsqueda en noviembre del año pasado y ofrecía 25 mil dólares de recompensa, monto que fue elevado hasta un millón de dólares por información que permitiera su captura.

La detención ocurre en medio del fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, que ha incluido operativos conjuntos contra objetivos de alto perfil vinculados al crimen organizado.

En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @INAMI_mx, detuvieron a Samuel “N”, uno de los fugitivos… pic.twitter.com/iea96umZUC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

