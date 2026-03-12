Morena Puebla arremete contra PT y PVEM por frenar reforma electoral

Aunque las dirigencias nacionales han intentado minimizar el impacto tras el rechazo a la Reforma Electoral, en la estado de Puebla se registran roces políticos.

Liderazgos de Morena arremetieron contra los tres diputados federales poblanos del PT y el Partido Verde que votaron en contra de la iniciativa presidencial, calificando su postura como una “traición al pueblo” y una muestra de “clara deslealtad”.

Los señalados por el partido oficialista son los petistas Nora Merino Escamilla y Antonio López Ruiz, así como Antonio Gali López, representante del PVEM, quienes se sumaron al bloque opositor (PAN, PRI y MC) para frenar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, reprochó que los tres legisladores ocupan un curul gracias a la estructura y el electorado morenista, y no por el peso real de sus propios partidos.

En ese sentido, detalló casos donde diputados del PT apenas sumaron 9 mil votos por el distrito que compitieron en el proceso electoral de 2024, mientras que Morena les aportó más de 87 mil sufragios.

“Hay que ser congruentes, llegaron a ser diputados gracias a nuestro movimiento. No podemos llamarlos diputados de la Cuarta Transformación y que voten en contra de una iniciativa de nuestra presidenta”, sentenció.

Villegas Mendoza advirtió que revisarán a fondo los perfiles de los candidatos en los próximos procesos electorales, dejando entrever que el reparto de candidaturas podría terminar.

Dirigencia estatal acusa deslealtad y traición

A través de un comunicado, la dirigencia estatal de Morena lamentó que sus aliados se plegaran a los intereses de la oposición para “defender privilegios históricos“.

El partido subrayó que, mientras la postura de la derecha era previsible, la del PT y el Verde resulta inaceptable por la supuesta naturaleza de la coalición.

La votación de la Reforma Electoral en San Lázaro no alcanzó la mayoría calificada debido a que los aliados de Morena se opusieron a puntos específicos sobre el financiamiento y la representatividad.

Editor: César A. García

