Estudiantes IBERO Puebla innovan contra residuos en odontología

A partir de una conversación con un profesional de la salud dental, un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la IBERO Puebla identificó una problemática poco visible dentro del sector odontológico: la gran cantidad de residuos generados por los eyectores de saliva utilizados durante las consultas.

Melany Arvizu Suárez, Paulina Castelán González, Emilio Fernández Zarain, Anairam Rodríguez Sámano y Romiza Ruiz Navarro desarrollaron BIOR, un bioeyector de saliva diseñado para transformar la práctica odontológica mediante un enfoque de economía circular. El proyecto surgió durante su proceso formativo en la Universidad Jesuita y fue desarrollado como parte del trabajo académico del octavo semestre.

En México, un odontólogo puede utilizar entre 30 y 36 eyectores de saliva por semana. Este volumen genera una cantidad significativa de residuos: tan solo en el estado de Puebla se estiman alrededor de 59.2 toneladas de desechos al año por este concepto. Además, al tratarse de insumos de un solo uso fabricados comúnmente con PVC, su incineración puede liberar compuestos como dioxinas y furanos, considerados altamente cancerígenos por la OMS.

Este producto va a ayudar directamente a las más de 214 mil personas dedicadas a la salud dental en México

Frente a este escenario, el equipo diseñó BIOR, un dispositivo con arquitectura reutilizable y con materiales que sustituyen el PVC convencional. Su diseño ergonómico incluye un sistema de desensamble intuitivo que facilita la separación de materiales y permite prolongar la vida útil del producto. De acuerdo con el desarrollo del proyecto, el bioeyector puede alcanzar hasta 800 ciclos de esterilización en autoclave antes de su disposición final.

El proceso de diseño incluyó investigación sobre el ciclo de vida de insumos médicos, prototipado de alta fidelidad y validaciones con profesionales del sector. A través de metodologías como el diseño de usuario y el pensamiento de diseño, el equipo desarrolló una boquilla con rejilla ergonómica que optimiza el flujo de succión y mantiene condiciones de seguridad clínica y comodidad para el paciente.

Este proyecto ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. BIOR fue nominado a los Premios Diseña México 2025, donde recibió mención honorífica a mejor tesis universitaria, además de obtener el premio Cumulus otorgado por la ONU, que distingue proyectos que fomentan la economía circular.

Actualmente, el equipo busca proteger el desarrollo mediante el registro de modelo de utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), además de continuar con pruebas, investigación y posibles alianzas para su distribución. También, buscan patrocinios que impulsen su producto al siguiente nivel.

Más que un producto, BIOR representa la apuesta de sus creadores “por un futuro en el que la salud dental y la sostenibilidad avancen de la mano”, demostrando cómo el diseño industrial puede contribuir a resolver problemáticas ambientales y sociales desde la innovación.

