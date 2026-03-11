Dejan en espera concesión de paraderos en la capital poblana

La aprobación de la concesión de paraderos de transporte público en la capital poblana quedó relegada en la agenda del Congreso del Estado.

Así lo reconoció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, quien admitió que el tema no ha sido una prioridad frente a la carga de trabajo legislativo.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena señaló que el Poder Legislativo ha concentrado sus esfuerzos en temas de mayor calado institucional, lo que ha mantenido el proyecto de los paraderos en espera de ser enlistado en el Pleno.

En ese sentido, asumió la responsabilidad del retraso, explicando que el equipo jurídico y los diputados han priorizado las iniciativas enviadas por el gobernador Alejandro Armenta y otros temas legislativos.

“Hemos tenido muchísimas prioridades… como prioridad hemos tenido sacar esto (las reformas estatales) antes. El proyecto se mantendrá en espera ante otros temas urgentes de resolución”, apuntó el legislador.

Te puede interesar: Marcos Castro presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Puebla

Cabe recordar que el proyecto de acuerdo fue aprobado desde el pasado 2 de diciembre por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Sin embargo, a pesar de contar con el aval técnico, no ha logrado llegar a la orden del día del Pleno.

El contrato para la concesión publicitaria de los paraderos será por 10 años; la empresa que resulte ganadora de la licitación deberá realizar un pago inicial de 15 millones de pesos al ayuntamiento. El dictamen está listo, pero “congelado” por falta de espacio en la agenda.

Con el periodo ordinario de sesiones llegando a su fin este 15 de marzo, las posibilidades de que la concesión se apruebe en los próximos días son mínimas.

Pável Gaspar enfatizó que la energía del Congreso está volcada en sacar adelante el último paquete de reformas del Ejecutivo estatal antes de que concluya el actual ciclo de sesiones.

Editor: César A. García

Te recomendamos: