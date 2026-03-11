Marcos Castro presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Puebla

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó la integración de la nueva Mesa Directiva, la cual será presidida por el Partido Acción Nacional (PAN) durante el próximo semestre.

El diputado Marcos Castro Martínez, actual coordinador de la bancada blanquiazul, fue designado para encabezar el órgano legislativo en el periodo comprendido del 16 de marzo al 14 de septiembre de 2026.

El presidente de la Jugocopo, Pável Gaspar Ramírez, destacó que esta integración es una muestra de la voluntad política para incluir a todas las fuerzas representadas en el Legislativo, garantizando el equilibrio en la conducción de las sesiones.

“La conformación de la Mesa Directiva es una muestra de la pluralidad e inclusión que impera en el Congreso del Estado”, externó el legislador de Morena.

La estructura quedó conformada por legisladores de siete fuerzas políticas distintas, equilibrando la presencia de la coalición oficialista y la oposición.

En las vicepresidencias estarán Elisa Limón Balderrábano, de Morena, y Kathya Sánchez Rodríguez, del Partido Verde.

Como secretarios se nombró a Xel Arianna Hernández García, del Partido del Trabajo (PT), y Roberto Zataraín Leal, de Morena.

Mientras que en las prosecretarías fungirán los legisladores Elpidio Díaz Escobar, de Fuerza por México, y Leonela Martínez Ayala, de Nueva Alianza Puebla.

La gestión de Marcos Castro al frente de la Mesa Directiva coincidirá con el cierre de importantes discusiones legislativas y el inicio de la segunda mitad del año.

Este nombramiento ocurre en un contexto donde el PAN ha mantenido una postura crítica hacia diversas reformas del Ejecutivo, por lo que su posición en la Mesa Directiva promete un contrapeso institucional.

