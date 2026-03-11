PAN, PRI y MC cuestionan calendario interno de Morena rumbo a 2027

Los diputados del PAN, PRI y MC en el Congreso de Puebla advirtieron que los lineamientos internos aprobados por Morena derivarán en que sus aspirantes incurran en actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027.

Los legisladores de oposición reprobaron el “madruguete” del partido oficialista, luego de que el Consejo Nacional avalara los plazos y reglas para la selección de candidaturas, anticipándose al inicio del proceso electoral.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, afirmó que vigilarán puntualmente que los morenistas no se aprovechen de su calendario interno para violar la ley.

La exigencia irá acompañada por la demanda para que los partidos políticos no postulen a candidatas y candidatos ligados al crimen organizado.

“Un tema en el que vamos a estar insistiendo estos días es que Morena no utilice su propuesta de calendario para estar promoviendo a algunos aspirantes”, comentó.

En el mismo sentido se pronunció la diputada y dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla, Fedrha Suriano Corrales.

Te puede interesar: Prevén aprobar reformas de Alejandro Armenta en próximas sesiones

Al respecto, destacó que los perfiles de Morena que aspiran a cargos de elección popular deben ser congruentes y no transgredir la ley electoral.

La legisladora resaltó que, en los casos donde se incurra en promoción personalizada o actos anticipados de campaña, su partido denunciará oportunamente.

“Nosotros estaremos revisando y observando puntualmente cualquier acto anticipado de campaña y denunciaremos ante las instituciones correspondientes”, dijo.

En tanto, la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, acusó el uso de espectaculares y otras infracciones electorales por parte de funcionarios morenistas.

En ese sentido, adelantó que ya prepara las quejas correspondientes para que el tema sea investigado previo al proceso electoral.

#Puebla 🎥 Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena podrían derivar en actos anticipados de campaña por parte de sus aspirantes.



En ese sentido, los legisladores Marcos Castro, Fedrha Suriano… pic.twitter.com/6JgOp9jK60 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 11, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: