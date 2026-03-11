¡Ojo! Habrá desfase en el suministro de agua en 58 colonias de Puebla

Renato León A.
Foto: Envato

Agua de Puebla informó que, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las tuberías primarias del Acuaférico, se registrará un desfase temporal en el servicio de agua potable que podría afectar a más de 50 colonias de la ciudad.

Las labores iniciarán a las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo, tendrán una duración aproximada de 36 horas. Posteriormente se realizará el proceso de estabilización de la línea, por lo que el servicio comenzará a normalizarse gradualmente hasta la mañana del viernes 13 de marzo.

Durante los trabajos se suspenderá temporalmente el abasto en las zonas señaladas, y una vez concluidas las maniobras, el sistema iniciará su proceso de presurización para restablecer el servicio conforme al calendario de cada colonia.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, priorizar su uso en actividades esenciales y evitar labores de alto consumo.

Colonias con posible desfase en el servicio:

  • 16 de Septiembre Sur
  • Alseseca
  • Las Aves
  • Balcones del Sur
  • Barrios de Arboledas
  • Conjunto Habitacional Eclipse
  • Conjunto Habitacional Heritage I
  • Conjunto Habitacional Heritage II
  • Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 3
  • Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 4
  • Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 5
  • Conjunto Habitacional La Guadalupana
  • Conjunto Habitacional Rinconada Los Arcos
  • Conjunto Habitacional Villas Perisur Constitución Mexicana
  • Coronel Miguel Auza
  • Desarrollo Habitacional Torres Altima
  • Ex Hacienda de Chapulco (Fraccionamiento)
  • Galaxia La Calera (Fraccionamiento)
  • Galaxia La Laguna
  • Geovillas Las Garzas
  • Geovillas Las Garzas, Calpulli Sur
  • Geovillas Las Garzas, Hábitat para la Humanidad de México
  • Granjas Mayorazgo
  • Guadalupe Hidalgo
  • Hacienda Santa Clara (Fraccionamiento)
  • Los Héroes Puebla (Fraccionamiento)
  • Jardín
  • Jardines de Saint Germain
  • Jardines de San Manuel
  • Lomas del Valle (Fraccionamiento)
  • Lomas San Alfonso
  • Lomas San Miguel
  • Paseos del Lago (Fraccionamiento)
  • Pedregal de La Calera
  • Popular Castillotla
  • Popular Coatepec
  • Rancho San José Xilotzingo
  • El Refugio (Fraccionamiento)
  • Residencial Britania La Calera (Fraccionamiento)
  • Residencial Lomas del Ángel
  • Residencial Vesta-Hera
  • Rincón de los Cipreses (Fraccionamiento)
  • San Francisco Mayorazgo
  • San Francisco Totimehuacan
  • San José Chapulco
  • San José Los Pinos
  • San José Mayorazgo
  • Santa Lucía
  • Santa Lucía (Fraccionamiento)
  • Santa Lucía 2 (Fraccionamiento)
  • Santa María La Calera
  • Santa Mónica
  • Unidad Habitacional BUAP
  • Unidad Habitacional Hacienda San José
  • Conjunto Habitacional Hacienda San José Chapulco
  • Unidad Habitacional Hacienda San José, Hacienda San José 3ª Sección
  • Unidad Habitacional Las Torres
  • Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur

