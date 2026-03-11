¡Ojo! Habrá desfase en el suministro de agua en 58 colonias de Puebla

Agua de Puebla informó que, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las tuberías primarias del Acuaférico, se registrará un desfase temporal en el servicio de agua potable que podría afectar a más de 50 colonias de la ciudad.
Las labores iniciarán a las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo, tendrán una duración aproximada de 36 horas. Posteriormente se realizará el proceso de estabilización de la línea, por lo que el servicio comenzará a normalizarse gradualmente hasta la mañana del viernes 13 de marzo.
Durante los trabajos se suspenderá temporalmente el abasto en las zonas señaladas, y una vez concluidas las maniobras, el sistema iniciará su proceso de presurización para restablecer el servicio conforme al calendario de cada colonia.
La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, priorizar su uso en actividades esenciales y evitar labores de alto consumo.
Tal vez te interese: Vecinos bloquean avenida Margaritas por falta de agua
Colonias con posible desfase en el servicio:
- 16 de Septiembre Sur
- Alseseca
- Las Aves
- Balcones del Sur
- Barrios de Arboledas
- Conjunto Habitacional Eclipse
- Conjunto Habitacional Heritage I
- Conjunto Habitacional Heritage II
- Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 3
- Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 4
- Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 5
- Conjunto Habitacional La Guadalupana
- Conjunto Habitacional Rinconada Los Arcos
- Conjunto Habitacional Villas Perisur Constitución Mexicana
- Coronel Miguel Auza
- Desarrollo Habitacional Torres Altima
- Ex Hacienda de Chapulco (Fraccionamiento)
- Galaxia La Calera (Fraccionamiento)
- Galaxia La Laguna
- Geovillas Las Garzas
- Geovillas Las Garzas, Calpulli Sur
- Geovillas Las Garzas, Hábitat para la Humanidad de México
- Granjas Mayorazgo
- Guadalupe Hidalgo
- Hacienda Santa Clara (Fraccionamiento)
- Los Héroes Puebla (Fraccionamiento)
- Jardín
- Jardines de Saint Germain
- Jardines de San Manuel
- Lomas del Valle (Fraccionamiento)
- Lomas San Alfonso
- Lomas San Miguel
- Paseos del Lago (Fraccionamiento)
- Pedregal de La Calera
- Popular Castillotla
- Popular Coatepec
- Rancho San José Xilotzingo
- El Refugio (Fraccionamiento)
- Residencial Britania La Calera (Fraccionamiento)
- Residencial Lomas del Ángel
- Residencial Vesta-Hera
- Rincón de los Cipreses (Fraccionamiento)
- San Francisco Mayorazgo
- San Francisco Totimehuacan
- San José Chapulco
- San José Los Pinos
- San José Mayorazgo
- Santa Lucía
- Santa Lucía (Fraccionamiento)
- Santa Lucía 2 (Fraccionamiento)
- Santa María La Calera
- Santa Mónica
- Unidad Habitacional BUAP
- Unidad Habitacional Hacienda San José
- Conjunto Habitacional Hacienda San José Chapulco
- Unidad Habitacional Hacienda San José, Hacienda San José 3ª Sección
- Unidad Habitacional Las Torres
- Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur