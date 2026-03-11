¡Ojo! Habrá desfase en el suministro de agua en 58 colonias de Puebla

Agua de Puebla informó que, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las tuberías primarias del Acuaférico, se registrará un desfase temporal en el servicio de agua potable que podría afectar a más de 50 colonias de la ciudad.

Las labores iniciarán a las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo, tendrán una duración aproximada de 36 horas. Posteriormente se realizará el proceso de estabilización de la línea, por lo que el servicio comenzará a normalizarse gradualmente hasta la mañana del viernes 13 de marzo.

Durante los trabajos se suspenderá temporalmente el abasto en las zonas señaladas, y una vez concluidas las maniobras, el sistema iniciará su proceso de presurización para restablecer el servicio conforme al calendario de cada colonia.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación, priorizar su uso en actividades esenciales y evitar labores de alto consumo.

Colonias con posible desfase en el servicio:

16 de Septiembre Sur

Alseseca

Las Aves

Balcones del Sur

Barrios de Arboledas

Conjunto Habitacional Eclipse

Conjunto Habitacional Heritage I

Conjunto Habitacional Heritage II

Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 3

Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 4

Conjunto Habitacional IV Hogar Santa Lucía 5

Conjunto Habitacional La Guadalupana

Conjunto Habitacional Rinconada Los Arcos

Conjunto Habitacional Villas Perisur Constitución Mexicana

Coronel Miguel Auza

Desarrollo Habitacional Torres Altima

Ex Hacienda de Chapulco (Fraccionamiento)

Galaxia La Calera (Fraccionamiento)

Galaxia La Laguna

Geovillas Las Garzas

Geovillas Las Garzas, Calpulli Sur

Geovillas Las Garzas, Hábitat para la Humanidad de México

Granjas Mayorazgo

Guadalupe Hidalgo

Hacienda Santa Clara (Fraccionamiento)

Los Héroes Puebla (Fraccionamiento)

Jardín

Jardines de Saint Germain

Jardines de San Manuel

Lomas del Valle (Fraccionamiento)

Lomas San Alfonso

Lomas San Miguel

Paseos del Lago (Fraccionamiento)

Pedregal de La Calera

Popular Castillotla

Popular Coatepec

Rancho San José Xilotzingo

El Refugio (Fraccionamiento)

Residencial Britania La Calera (Fraccionamiento)

Residencial Lomas del Ángel

Residencial Vesta-Hera

Rincón de los Cipreses (Fraccionamiento)

San Francisco Mayorazgo

San Francisco Totimehuacan

San José Chapulco

San José Los Pinos

San José Mayorazgo

Santa Lucía

Santa Lucía (Fraccionamiento)

Santa Lucía 2 (Fraccionamiento)

Santa María La Calera

Santa Mónica

Unidad Habitacional BUAP

Unidad Habitacional Hacienda San José

Conjunto Habitacional Hacienda San José Chapulco

Unidad Habitacional Hacienda San José, Hacienda San José 3ª Sección

Unidad Habitacional Las Torres

Unidad Habitacional Magisterial Periférico Sur

