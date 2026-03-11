Vecinos bloquean avenida Margaritas por falta de agua

Habitantes de Progreso Mayorazgo, San Vicente Ferrer y Venustiano Carranza denuncian semanas sin el servicio. / Foto: Es Imagen.

Alrededor de las 08:00 horas de este miércoles, vecinos de las colonias Progreso Mayorazgo, San Vicente Ferrer y Venustiano Carranza realizaron un bloqueo en la avenida Margaritas, debido a que llevan semanas sin recibir agua a pesar de que han pagado su servicio.

Decenas de colonos se manifestaron en dicha vialidad con la intención de que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y les resuelvan el problema, que señalan tiene meses. A pesar de que han acudido a las instancias correspondientes, indicaron que simplemente son ignorados o les dicen que van a enviar el agua, sin precisar el día.

Al ser ignorados, los vecinos decidieron cerrar la avenida Margaritas con sentido a la 11 Sur, a la altura del Colegio CIADI, para denunciar la falta de agua en sus colonias y acusar a Agua de Puebla de no brindar el servicio.

Autoridades llegaron al lugar para dialogar con el grupo de quejosos, quienes en un inicio no estaban de acuerdo en retirarse hasta que el agua llegara a sus viviendas.

El cierre provocó complicaciones viales en las vialidades circundantes y causó molestia en conductores que circulaban por la zona.

Alrededor de las 09:30 horas, tras llegar a un acuerdo con los vecinos, estos decidieron retirarse del lugar y liberar la vialidad. Sin embargo, señalaron que en caso de que la situación se repita, volverían a cerrar la vialidad.

