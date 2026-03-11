Concesionarios del transporte público bloquean la Puebla-Orizaba

Amaury Jiménez
Exigen diálogo tras el retiro de la ruta 100, que daba servicio a colonias de San Miguel Espejo.

Un grupo de concesionarios del transporte público identificados como integrantes de la agrupación Antorcha Campesina bloquea desde las 12:00 horas la autopista Puebla-Orizaba a la altura del parque industrial de Chachapa, en ambos sentidos, lo que genera largas filas de unidades varadas.

Este es el segundo bloqueo que realizan en esta vialidad como muestra de inconformidad por los operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, después de que fuera retirada la ruta 100, la cual ya no da servicio a colonias ubicadas en la zona de San Miguel Espejo.

El grupo de al menos 100 personas decidió cerrar la lateral y el acceso al Periférico Ecológico en el puente inferior de la autopista, negando el paso a unidades de todo tipo, en espera de que las autoridades dialoguen con los manifestantes.

Cabe señalar que el pasado 5 de marzo se presentó un bloqueo similar en el mismo tramo carretero por parte de un grupo de concesionarios y usuarios del transporte público, para exigir el regreso de los viejos camiones de la ruta 100 que no aprobaron la revista vehicular y demandaban la salida de la ruta 64A.

