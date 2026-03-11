¿Existe la diabetes tipo 5? Esto es lo que debes saber 

La diabetes tipo 5 no es un descubrimiento reciente, sus bases fueron presentadas en 1995, hace poco más de 30 años. A pesar de ello, no fue sino hasta inicios de 2025 cuando la Federación Internacional de Diabetes (FID) la declaró oficialmente como una nueva variante.

Este reconocimiento representa un avance considerable en la lucha contra la enfermedad, ya que permite alcanzar diagnósticos más precisos y aplicar tratamientos especializados.

Tras una reunión internacional de expertos convocada en enero de 2025, se aprobó esta nueva clasificación, cuyo anuncio oficial se realizó durante el Congreso Mundial de Diabetes 2025 en Bangkok, Tailandia. Esto marcó la transición de la teoría a la práctica clínica, tras la notificación a los ministerios de salud de todo el mundo y la actualización del Atlas de la Diabetes de la FID.

Esta variante se une a las ya conocidas tipo 1, 2, 3c y a la diabetes gestacional. Durante mucho tiempo, esta nueva clasificación se confundía con la tipo 1 debido a similitudes como la delgadez del paciente o la nula resistencia a la insulina; sin embargo, se diferencia de las demás al no ser autoinmune.

¿Cuál es su origen?

Su origen radica en un daño físico en el páncreas provocado por la desnutrición prolongada (especialmente durante la primera infancia y la adolescencia), por lo que su causa no es genética ni está ligada al estilo de vida.

La enfermedad se origina por la incapacidad del páncreas para producir suficiente insulina debido a un tejido pancreático poco desarrollado. Este déficit estructural suele ser consecuencia de una mala nutrición materna, infecciones recurrentes e inseguridad alimentaria crónica.

Los síntomas principales de esta variante incluyen:

Pérdida de peso

Sed excesiva

Micción frecuente

Fatiga crónica

Niveles elevados de glucosa en sangre

El tratamiento, aunque debe adaptarse al contexto socioeconómico del paciente, incluye estrategias fundamentales como el apoyo nutricional, medicamentos orales para estimular la secreción de insulina y, en casos requeridos, el uso de dosis bajas de insulina.

