Riña entre transportistas y Tránsito genera tensión en Texmelucan

La mañana de este miércoles se registraron momentos de tensión en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, tras un altercado entre conductores de la línea Independiente y elementos de Tránsito Municipal durante un operativo de vialidad.

El incidente derivó en el robo del teléfono celular del director de Tránsito en una zona cercana al asta bandera, sobre la avenida Libertad.

El operativo formaba parte de acciones para el reordenamiento de la línea de autobuses Independiente y comenzó alrededor de las 09:00 horas. No obstante, durante su desarrollo se generó inconformidad entre los conductores después de que una de las unidades fuera retirada con una grúa.

Tras el arrastre del vehículo, los operadores atravesaron varios autobuses sobre la avenida Libertad, desde la calle 5 de Mayo hasta la 16 de Septiembre, lo que provocó el bloqueo de la vialidad.

La situación se tornó tensa cuando algunos conductores confrontaron a los elementos de seguridad. En medio del conato de enfrentamiento, al director de Tránsito le fue robado su teléfono celular mientras las autoridades intentaban mediar el conflicto.

Minutos después, con el apoyo de más elementos de seguridad que arribaron a la zona, la situación fue controlada y los conductores comenzaron a retirar sus unidades, lo que permitió restablecer el orden.

