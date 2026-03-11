Suspenden clases en el BINE; SEP responsabiliza a SNTE 51

Aunque la SEP de Puebla había informado previamente que las clases en el BINE se realizarían de manera presencial y en horario habitual, docentes adheridos a la Sección 51 del SNTE impidieron el ingreso de estudiantes, lo que provocó la suspensión del servicio educativo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia estatal responsabilizó directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 51 por las acciones “inadecuadas” que derivaron en la cancelación de actividades en dicha institución.

“La dependencia informa que, derivado de las acciones inadecuadas del SNTE Sección 51, el servicio educativo presencial en el BINE se suspendió hoy miércoles 11 de marzo”, señaló.

Por ello, pidió a madres, padres de familia y a la comunidad educativa mantenerse atentos a la información oficial y destacó que la seguridad de las y los estudiantes debe ser la prioridad.

Horas antes, la propia Secretaría había asegurado que las actividades en la institución se desarrollarían con normalidad en ambos turnos, por lo que estudiantes se presentaron en la institución, pero no les fue permitido el acceso.

Lo anterior, debido al nombramiento de Antonio Medina Ramírez como nuevo director, cuya designación generó inconformidad entre docentes del BINE, quienes acusaron una imposición por parte de la autoridad educativa.

En respuesta, la SEP argumentó que el nombramiento se realizó en ejercicio de la facultad legal del Estado para designar a las y los directivos de los institutos normales.

Asimismo, defendió que el cambio busca dar certeza a la comunidad escolar y garantizar la continuidad de los procesos administrativos tras la remoción del anterior director, Andrés García Castillo, señalado por presuntos casos de acoso laboral.

