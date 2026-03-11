Modernizan 851 luminarias en Rancho Colorado y colonias aledañas

Como parte de la estrategia Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui inauguró la modernización de 851 luminarias en las colonias Rancho Colorado, Jesús González Ortega, el Bulevar San Felipe y el fraccionamiento La Antigua Cementera, beneficiando directamente a más de 6 mil 700 habitantes.

La zona contaba únicamente con 123 luminarias LED, mientras que 851 eran tipo AMC, por lo que la modernización representó un cambio integral en la calidad del alumbrado público, ya que permitió alcanzar una cobertura del 100 por ciento con esta tecnología, de un universo total de 974 luminarias.

Además de la sustitución tecnológica, se realizaron 62 mantenimientos correctivos y la instalación de nuevos puntos de luz, acciones que fortalecen la infraestructura urbana, así como la construcción de Senderos de Paz y responden a las necesidades detectadas en la capital, garantizando un servicio más confiable y cercano a la ciudadanía.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la modernización del alumbrado forma parte de una estrategia integral que prioriza la eficiencia energética y la atención permanente de los servicios públicos, impulsando entornos más seguros y funcionales mediante acciones que favorecen la calidad de vida de las familias poblanas.

“Hemos trabajado como nos lo ha indicado nuestro presidente municipal, bien y a la primera pero es también gracias a su trabajo de todas y todos”, expresó.

Con este tipo de proyectos, el alcalde Pepe Chedraui reafirma su compromiso de seguir transformando la ciudad con resultados visibles, apostando por tecnología que ilumina mejor, reduce el consumo energético y mejora la convivencia comunitaria.

