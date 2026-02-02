Oficios Culinarios 2026 reúne a chefs y prensa en la capital poblana

En representación del alcalde Pepe Chedraui, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, dio la bienvenida al equipo del Grupo Culinaria Mexicana y a la prensa especializada convocada por el grupo en el Palacio Municipal, que se reúne en la ciudad de Puebla para participar en Oficios Culinarios, Congreso Gastronómico de México.

En la cena imperial a la que asistieron más de un centenar de periodistas, el funcionario reconoció al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico, su visión para gestionar la recepción de este encuentro, al que asistió Claudia Hernández Medina, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital, en representación del gobernador Alejandro Armenta.

Asimismo, invitó a las y los asistentes a aprovechar su estancia para deleitarse con la gastronomía poblana servida en distinguidos restaurantes, así como a apreciar el arte, cultura y patrimonio que hay en el Centro Histórico.

De la misma manera, las y los exhortó a compartir su experiencia culinaria en la ciudad de Puebla, para que más personas deseen visitarla, conocer su riqueza y degustar su exquisita gastronomía.

Por su parte, Claudio Poblete, director de Culinaria Mexicana, agradeció la hospitalidad del Gobierno de la Ciudad y expresó que no pudieron tener mejor sede para este encuentro que Puebla capital, pues la gastronomía local es parte de la declaratoria a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Oficios Culinarios, Congreso Gastronómico de México, celebró su reunión anual en la ciudad de Puebla, que concluyó con la entrega de los mandiles y placas a los chefs de los 250 restaurantes reconocidos por el Grupo Culinaria Mexicana, como los mejores del país, en la Guía México Gastronómico.

