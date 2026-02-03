México alcanza su nivel más bajo de sequía desde 2020

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la mayor parte del país ha superado la sequía, debido a que más de 2 mil municipios abandonaron esta condición tras la pasada temporada de lluvias.

De acuerdo con el informe, solo el 7.4 por ciento de la superficie nacional presenta sequía de moderada a excepcional, mientras que 2 mil 168 de los 2 mil 478 municipios se encuentran libres de este fenómeno.

La dependencia detalló que los municipios sin sequía se distribuyen en 13 estados de la República Mexicana y destacó que no se registraban cifras tan favorables desde 2020, que registró un 7.2 por ciento.

Conagua recordó que el panorama era muy distinto en mayo de 2025, cuando el 49 por ciento del país presentaba sequía. Sin embargo, esta situación se revirtió debido a una temporada de lluvias activa.

Te puede interesar: Ticketmaster enfrentará multa de 5 mdp tras venta de boletos de BTS

En un comunicado, explicó que la mejoría hídrica y recuperación fue resultado del impacto de ocho ciclones tropicales, el paso de 40 ondas tropicales y la influencia del monzón de Norteamérica.

Entre 2023 y 2025, México atravesó periodos críticos de escasez de agua. El punto más grave se registró en mayo de 2024, cuando el 76 por ciento del territorio nacional presentaba algún grado de sequía.

Asimismo, la Conagua indicó que al cierre de la temporada de lluvias de 2025, el almacenamiento nacional de agua alcanzó un 72 por ciento, nivel que superó el 64 por ciento reportado durante el 2024.

Libres de #Sequía, más de dos mil municipios en 13 estados de la República Mexicana. La información a detalle consúltala en https://t.co/lgOs50YsQ6 pic.twitter.com/DhhQdrJkeW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026

Te recomendamos: