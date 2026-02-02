Sólo 37% de los estadounidenses aprueba administración de Trump

El primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado marcado por una baja influencia legislativa y una caída en sus índices de aprobación, que se acercan a mínimos históricos.

La última encuesta del Pew Research Center, publicada el 29 de enero, revela que solo el 37% de los estadounidenses aprueba su gestión, ubicándose como el periodo menos popular de su presidencia, solo superado por sus propios registros durante su primer mandato.

La desaprobación de su administración alcanza el 61%, mientras que el 50% de los encuestados considera que su desempeño ha sido “peor de lo que esperaban”.

La encuesta del Pew Research se realizó del 20 al 26 de enero a 8 mil 512 adultos, con un margen de error de 1.4%.

Apoyo republicano disminuye

El apoyo entre los republicanos, aunque mayoritario, ha disminuido: el 56% respalda todas o la mayoría de sus políticas, frente al 67% del año anterior. La confianza en cualidades como su ética, respeto a las normas democráticas y capacidad mental también ha retrocedido entre su base.

A pesar de las cifras nacionales, Trump mantiene un control significativo sobre el Partido Republicano, en gran medida como figura central del movimiento MAGA.

El mandatario ha gobernado prácticamente sin oposición gracias al control republicano del Congreso y a un fallo protector de la Corte Suprema en 2024 que le otorga amplia inmunidad. Sin embargo, analistas señalan que factores económicos y sociales internos podrían definir su tendencia rumbo a las elecciones intermedias de noviembre de 2026.

Durante este primer año, Trump ha implementado aranceles comerciales radicales, recortes a la ayuda exterior y una estricta política migratoria, mientras propuestas como la integración de Groenlandia y Canadá han generado tensiones con aliados.

