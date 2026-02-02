Olga Romero pide revisar sobrecosto de obra en San Andrés Cholula

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, exigió una auditoría inmediata tras denunciar presuntas irregularidades en el costo de una obra pública en el municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el PAN.

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) respaldó la postura del coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En ese sentido, reprobó que la alcaldesa, Guadalupe Cuautle Torres, pretenda destinar una inversión de 80 millones de pesos para la construcción de una vialidad de apenas dos kilómetros de longitud.

Según la dirigente, este monto resulta desproporcionado y genera dudas legítimas sobre el manejo de los recursos públicos.

“No podemos normalizar obras con costos que generan dudas. La gente tiene derecho a preguntar en qué se está gastando su dinero”, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

La dirigente subrayó que el sello de los gobiernos de oposición se caracteriza por proyectos que “levantan sospechas” y cuentas que carecen de claridad.

Ante esta situación, Romero Garci-Crespo exigió transparencia inmediata sobre los contratos y costos de la obra en San Andrés Cholula.

Asimismo, pidió una revisión técnica exhaustiva del proyecto y la realización de auditorías para garantizar que el dinero no se desvíe a proyectos personales u obras “infladas”.

“Cada peso es del pueblo y debe traducirse en bienestar real“, concluyó.

