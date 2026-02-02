Proponen endurecer penas contra delito de despojo en Puebla

El Gobierno de Puebla presentó al Legislativo una reforma al Código Penal del Estado para endurecer las sanciones contra el delito de despojo, particularmente cuando este se cometa en agravio de sectores vulnerables o mediante prácticas fraudulentas.

Así lo informó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien detalló que la propuesta prevé hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 352 mil pesos.

Explicó que la iniciativa contempla como agravantes del delito casos en que el despojo afecte a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños o integrantes de comunidades indígenas.

Asimismo, se considerará agravante cuando intervenga un servidor público, se simulen actos de autoridad, se utilicen documentos falsos para consumar el ilícito, se realicen actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o exista participación dolosa de un notario público para facilitar el despojo.

García Parra señaló que, de aprobarse la reforma, la pena por despojo consumado aumentaría de 6 a 12 años de prisión, además de una multa que iría de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 11 mil a 59 mil pesos.

Añadió que, para quienes resulten autores intelectuales, dirigentes u organizadores de este tipo de delitos, la sanción se elevaría de 7 a 15 años de cárcel, con multas de hasta 3 mil UMAs, que significan 352 mil pesos.

El funcionario explicó que una agravante adicional se aplicará cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa, es decir, para lotificar o comercializar la tierra, en cuyo caso las penas se incrementarían hasta en una tercera parte.

Cabe mencionar que dicha iniciativa surge a raíz de casos como el de la Colonia Gobernadores de San Andrés Cholula, donde al menos 7 personas denunciaron ser víctimas de despojo por una inmobiliaria asentada en Oaxaca, hechos que son investigados por la Fiscalía de Puebla.

Editor: César A. García

