“Día de la Marmota” pronostica seis semanas más de invierno en EU

La tradicional celebración del “Día de la Marmota” pronosticó que el invierno se extenderá por seis semanas más en Estados Unidos, en medio de una histórica tormenta invernal que ha afectado a gran parte del país.

La mañana de este 2 de febrero, decenas de personas se reunieron en el complejo ecoturístico de Gobblers Knob, en Punxsutawney, Pensilvania, para presenciar la edición número 140 de esta tradición anual.

Al momento de sacar a la marmota Punxsutawney Phil de su madriguera, el animal no proyectó ninguna sombra, que se interpreta como señal de que el invierno continuará durante seis semanas adicionales.

Por su parte, los meteorólogos coinciden en que las bajas temperaturas se mantendrán en el este de Estados Unidos, un pronóstico que coincide con la interpretación realizada por los cuidadores de Phil.

El anuncio se produce en un contexto de condiciones climáticas extremas, ya que una fuerte tormenta invernal ha dejado al menos 34 personas fallecidas, cancelación de vuelos y miles de hogares sin electricidad.

El “Día de la Marmota” se celebra principalmente en Punxsutawney, Pensilvania, donde es administrado por el Punxsutawney Groundhog Club, que cuenta con escenario, centro de visitantes y tienda de regalos.

Según la tradición, si Phil observa su sombra al salir de la madriguera, se considera que el invierno se prolongará. Por el contrario, si no logra verla, se interpreta que la primavera llegará anticipadamente a la región.

