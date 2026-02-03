Bill y Hillary Clinton aceptan testificar por el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, acordaron testificar ante la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein.

La comparecencia fue confirmada por el vocero del exmandatario, Ángel Ureña, quien respondió a una carta del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que acusó a los Clinton de pedir un “trato especial” para testificar.

En su mensaje, señaló que los Clinton han actuado “de buena fe” y acusó a los legisladores de no proceder de la misma manera. Además, aseguró que Bill Clinton “estará ahí” y afirmó que su asistencia podría marcar un “precedente”.

El llamado forma parte de una indagatoria más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y sus posibles conexiones con figuras públicas, tras la publicación de millones de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia.

Por ello, los congresistas buscan esclarecer eventuales vínculos y comunicaciones que pudieran haberse registrado durante los años en que el magnate estadounidense operaba en círculos políticos y financieros de alto nivel.

Sin embargo, legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras y por redacciones defectuosas, además de la exposición involuntaria de nombres de los sobrevivientes, incluidas decenas de menores de edad.

Los señalamientos contra Bill Clinton se remontan a la relación de amistad que mantuvo con Jeffrey Epstein, así como a su aparición en los archivos del caso, donde figura en fotografías y es mencionado en varios documentos.

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró en la Casa Blanca que considera que el Departamento de Justicia debería dejar de lado el caso Epstein y reiteró que no tuvo ningún tipo de implicación con el empresario.

They negotiated in good faith. You did not.



They told you under oath what they know, but you don’t care.



But the former President and former Secretary of State will be there.



They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

