Atlético de Madrid ficha a Obed Vargas, mediocampista mexicano

El mediocampista mexicano Obed Vargas se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid de la Primera División de España, tras dejar al Seattle Sounders de la MLS para cumplir su objetivo de jugar en el fútbol europeo.

Los españoles adquirieron los derechos del futbolista hasta el verano de 2030 y, aunque analizaron la posibilidad de cederlo a préstamo para facilitar su adaptación, finalmente decidieron incorporarlo de inmediato al plantel.

Durante las negociaciones se valoró enviarlo por un año a equipos como el Getafe CF o el RC Celta de Vigo. Sin embargo, esas opciones fueron descartadas y el jugador se integrará de forma directa al conjunto de Diego Simeone.

Te puede interesar: Puebla se suma a estrategia “Mundial Social México” para impulsar deporte

El interés del conjunto colchonero surgió desde el año pasado, cuando Obed Vargas enfrentó al equipo madrileño con Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. A partir de ese momento, la institución siguió de cerca su desarrollo.

De acuerdo con varios reportes, el jugador de 19 años tenía como prioridad emigrar a Europa, por lo que rechazó ofertas de la MLS e incluso del fútbol mexicano para concretar su llegada al balompié del Viejo Continente.

Con su fichaje, se convierte en el quinto futbolista mexicano en jugar en el Atlético de Madrid, después de Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, además de afianzar su lugar para la Copa del Mundo.

Te recomendamos: