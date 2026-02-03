BUAP investiga cannabinoides como tratamiento para epilepsia

La epilepsia es un padecimiento que se origina por una descarga neuronal desordenada o excesiva y sucede a cualquier edad, aunque es común en la infancia y adolescencia, representando 75 por ciento de los casos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel global afecta a 50 millones de personas, mientras que en México hay alrededor de 2 millones.

Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida del conocimiento y temblores violentos en las extremidades del cuerpo, dilatación de pupilas y dificultad al respirar; pero también por otro tipo de manifestaciones como mirada perdida y sensaciones extrañas en algunas partes del cuerpo.

En la BUAP, la doctora Aleidy Patricio Martínez, adscrita a la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, junto con su equipo de trabajo, estudia sustancias que se encuentran en la planta de la mariguana y que pueden reducir algunos efectos en las crisis epilépticas, específicamente en la inflamación, estrés oxidativo y neurodegeneración.

Su proyecto, el cual tiene financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), busca evaluar la actividad protectora de los cannabinoides en el contexto de la farmacorresistencia, orientada a comprender sus efectos biológicos y mecanismos de acción.

La doctora Aleidy Patricio mencionó que el paciente con epilepsia puede sufrir crisis agudas o crónicas, es decir, si se presenta solo una crisis, no necesariamente tiene la enfermedad, ya que esta puede desarrollarse por incremento de temperatura, por un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico. No obstante, si estas son constantes y espontáneas, sin que existan factores aparentes que las induzcan, entonces se considera que la persona sí tiene la enfermedad.

Asimismo, indicó que hay epilepsias que pueden iniciar en una zona específica del cerebro y se conocen como tipo focal; allí esas células hiperexcitadas pueden influir para que se disemine el padecimiento en los dos hemisferios, dando lugar a una epilepsia generalizada.

Además, añadió que 30 por ciento de los afectados por esta enfermedad no responden a tratamiento, lo que se conoce como epilepsia farmacoresistente; no obstante, dijo que existe un conocimiento milenario respecto a los cannabinoides y sus efectos en este tipo de males.

En cuanto al trabajo que desarrollan, mencionó que el extracto puro con el que trabajan no tiene el principio sicotrópico que induce dependencia, pues esta planta que genera curiosidad científica tiene más de 500 compuestos, de los cuales 120 son cannabinoides y no han sido estudiados en su totalidad.

“Existen principios activos de los cannabinoides que ya funcionan como estrategia terapéutica aplicada en humanos, pero también hay otros compuestos de esta planta que pueden reducir la inflamación e incrementar la supervivencia de las neuronas, y eso es parte de lo que estudiamos”.

De esta forma, en su laboratorio analizan las propiedades de estas plantas y evalúan diferentes marcadores que se encuentran en la epileptogénesis. Dentro de estos parámetros destacan la inflamación, el estrés oxidativo y la neurodegeneración.

“Este proyecto estudia moléculas, para saber cuáles sustancias de la planta tienen mejores efectos en estas crisis epilépticas. Recordemos que el cannabidiol (CBD) es un compuesto natural no psicoactivo derivado de la planta Cannabis sativa; se trata de una molécula que ya se suministra en pacientes y se usa para determinados síndromes como el de Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia muy poco común, o el síndrome de Dravet. Se trata de un fármaco legal; sin embargo, hay otras sustancias que estamos estudiando para conocer su incidencia en procesos antiinflamatorios y neurodegenerativos de la epilepsia”.

Este proyecto, asegura la investigadora, ha sido muy fructífero en cuanto a formación de recursos humanos, participando además de investigadores de la BUAP, estudiantes de licenciatura, del programa Delfín y de posgrado.

“Es importante que en la ciencia sigamos avanzando; hay mucho por descubrir, investigar. Por eso convocamos a los estudiantes a incorporarse al laboratorio como una actividad enriquecedora para su formación”, finalizó la doctora Aleidy Patricio.

Te recomendamos: