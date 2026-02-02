Trasladan a mujer herida por explosión de Huauchinango a Puebla

Una mujer de 47 años, que lamentablemente resultó lesionada en una explosión, fue trasladada en ambulancia aérea desde Huauchinango a la capital del estado, para recibir atención especializada, como parte de la coordinación del Gobierno del Estado, a través del sector salud.

La paciente presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 50 por ciento de su superficie corporal, como resultado de la explosión de un tanque de gas, por lo que requirió cuidados especializados oportunos.

Por conducto del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud, se coordinó su traslado desde el Hospital General de Huauchinango al Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS-Bienestar, en la ciudad de Puebla.

