Presentan avances de modernización del sitio web del Congreso

En sesión del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Congreso del Estado, se presentaron los avances del proceso de modernización del sitio web del Poder Legislativo, en el que destaca la implementación de dos funciones encaminadas a fortalecer la transparencia y la interacción con la ciudadanía.

La primera es una sección en la que se detalla el proceso que siguen las iniciativas antes de su aprobación. En el apartado, se muestra la propuesta legislativa y su seguimiento, así como los distintos medios audiovisuales y de difusión a lo largo del análisis. La segunda es la actualización del apartado de agenda, que permitirá sincronizarse con el calendario de los teléfonos móviles.

Como parte de la presentación, a cargo del ingeniero Sergio Rodríguez Trinidad, integrante del área de Tecnologías de la Información, también se dio cuenta de los indicadores de visitas, que permitirán hacer más accesibles e intuitivas las búsquedas, con la finalidad de tener un sitio web accesible y con herramientas funcionales para las personas.

En su intervención, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez destacó la importancia de contar con medios más eficientes de información y, en este caso, la página se ha convertido en una herramienta de interacción con la ciudadanía, que podrá consultar el proceso de las iniciativas y las actividades legislativas con las nuevas funciones.

Durante la sesión estuvieron presentes las y los diputados: Ana Laura Gómez Ramírez, Ana Lilia Tepole Armenta, Floricel González Méndez, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Elpidio Díaz Escobar y Marcos Castro Martínez.

