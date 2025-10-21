Asesinan al alcalde de Pisaflores, Hidalgo, frente a su domicilio

Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado a tiros frente a su domicilio en la localidad de La Estancia. El crimen ocurrió alrededor de las 21 horas cuando el edil se disponía a ingresar a su vivienda.

De acuerdo con versiones preliminares, dos sicarios que lo esperaban le dispararon en varias ocasiones. Los agresores huyeron del lugar en una motocicleta, según testimonios de vecinos que presenciaron los hechos.

Familiares del alcalde salieron al escuchar los disparatos y encontraron su cuerpo sin vida en medio de un charco de sangre. Elementos de la Policía Municipal confirmaron la identidad de la víctima como el presidente municipal.

Tres horas antes del ataque, Bahena Solórzano había publicado un video en redes sociales, informando sobre los daños por las recientes lluvias. El edil era emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM repudio al crimen y exigiendo la aplicación de la justicia contra los responsables. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para localizar a los sicarios.

Este es el tercer asesinato de un alcalde en Hidalgo en los últimos seis años. En 2021 fue ejecutado Manuel Aguilar García, edil de Zapotlán de Juárez, y en 2018 fue ultimado Alejandro González Ramos en Jiquilpan.

Pisaflores se localiza a 200 kilómetros al norte de Pachuca, en la región de la Sierra Gorda, en los límites con San Luis Potosí. El caso queda en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y miembro de nuestro instituto político.



Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva, que conduzca al castigo de los responsables.

