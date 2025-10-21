Fernández Noroña solicitará licencia al Senado

El senador Gerardo Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena, anunció que solicitará licencia a su cargo en la Cámara Alta a partir del 24 de octubre, sin especificar los motivos, pero comprometiéndose a revelarlos en una conferencia de prensa programada para el martes 21 de octubre en el Senado.

Durante una de sus transmisiones en redes sociales, el legislador pidió calma a sus seguidores y aseguró que la decisión “no es un asunto de berrinche o de presión”, sino una necesidad que responde a su compromiso con México.

Noroña confirmó que su suplente, Dunia Ludlow Deloya, asumirá el cargo durante su ausencia temporal.

La solicitud de licencia se produce tras meses de polémicas que incluyen revelaciones sobre sus viajes, la adquisición de una residencia valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, enfrentamientos con el líder priista Alejandro Moreno y la contratación de un avión privado para giras políticas en Coahuila.

El senador ha enfrentado cuestionamientos sobre la compatibilidad de estos gastos con los principios de austeridad que profesa su partido.

Noroña, quien recientemente se integró a Morena después de una trayectoria en el PT, ha descalificado las críticas como “especulaciones” y “golpeteos”, aseguró que proporcionará explicaciones completas durante su anuncio formal en el Senado.

