UDLAP recibe reconocimiento Platino de ANFEI por cuarto año consecutivo

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) recibió el reconocimiento Platino otorgado por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), distinción que la ubica en el top 5 como una de las mejores instituciones en la enseñanza de ingeniería en el país, gracias a la obtención de acreditaciones nacionales e internacionales, brindar instalaciones de primer nivel a sus estudiantes, planes de estudio de excelencia, entre otros rubros calificados.

“Nos es muy grato recibir este tipo de noticias que nos ubica por 4° año consecutivo como la mejor institución de Ingeniería del país, porque esto beneficia a toda la comunidad UDLAP, ya que a nuestros egresados les da la certeza de que sus planes de estudios estuvieron bien desarrollados; al estudiantado le permite reforzar la calidad de la enseñanza de la ingeniería que llevan; y a los jóvenes que quieren estudiar en la universidad, les marca el panorama de que el estudiar una licenciatura con este reconocimiento les dará más facilidad para colocarse en una industria o ser candidatos para un posgrado de ingeniería en el extranjero”, expresó el Dr. Rafael Carrera Espinoza, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla.

Actualmente, la Escuela de Ingeniería de la UDLAP mantiene la acreditación internacional de nueve de sus once licenciaturas y la acreditación a nivel nacional de todos sus programas. Este cumulo de validaciones, más las oportunidades de vinculación con empresas y otros organismos de educación en el mundo, los programas de certificación, instalaciones, los planes de estudio, entre otros beneficios, hicieron posible que la ANFEI, asociación civil encargada de promover la colaboración, mejorar la calidad educativa y la formación integral de los futuros ingenieros, le entregara a la UDLAP el reconocimiento en la categoría Platino, convirtiéndose así, en una de las cinco mejores instituciones educativas de nivel superior en todo México con este grado máximo de la ANFEI y la única universidad en Puebla con este galardón.

Cabe explicar que este es el cuarto año consecutivo que la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado de Puebla obtiene esta categoría, sin embargo, la ANFEI antes la nombraba categoría D y de igual forma la otorgaba a instituciones con estándares de acreditación a nivel nacional e internacional.

Es importante destacar que, aunado a este reconocimiento, la Escuela de Ingeniería de la UDLAP recientemente obtuvo la validación ante ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) de sus licenciaturas en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas Computacionales y mantiene el refrendo de las once licenciaturas de la Escuela ante CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A.C.).

“La verdad que es una sensación muy grata este reconocimiento a la Escuela de Ingeniería de la UDLAP, nuevamente como una de las mejores en la enseñanza de ingeniería del país y deja el reto de continuar trabajando duro para seguir cosechando frutos para nuestros estudiantes”, señaló el Dr. Rafael Carrera. Asimismo, agradeció a la comunidad universitaria por todo el esfuerzo para lograr esta noticia, que se suma a los galardones dados por la misma ANFEI en junio pasado, a los Mejores Egresados de Ingeniería del país por la UDLAP.

