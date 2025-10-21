Dirigente de Morena minimiza violencia contra regidoras y síndica en Calpan

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, pidió a las regidoras y síndica violentadas por el alcalde de San Andrés Calpan, Vicente Sánchez Méndez, acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido para presentar una queja.

A través de un posicionamiento entregado a Diario ContraRéplica Puebla, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) minimizó las denuncias por violencia política en razón de género en contra del edil morenista.

Esto luego de que las regidoras Liliana Caro Velázquez y Mercedes Cantó Lorenzo, así como la síndica municipal, Lizeth Méndez Popoca, denunciaran que temen por su vida, debido a las reiteradas agresiones por parte del alcalde.

Sin embargo, la dirigente afirmó que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y el Congreso de Puebla determinaron desechar, por falta de pruebas, las acusaciones por violencia política en razón de género.

Además, señaló que el partido no es la autoridad correspondiente para determinar responsabilidades en contra de Sánchez Méndez.

No obstante, apuntó que las integrantes del Cabildo de Calpan pueden acudir ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para presentar una queja o recibir orientación sobre los procedimientos internos.

En ese sentido indicó que, en caso de que se acrediten hechos que vulneren los derechos de las mujeres, se actuará con firmeza y apego a los principios de Morena, al afirmar que no hay impunidad.

El edil de Calpan fue sorprendido insultando a las regidoras que impulsan su destitución.



Ahora, el @CongresoPue y la @Segob_Puebla investigan denuncias por violencia política de género e irregularidades financieras.



Editor: Renato León

