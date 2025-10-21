Diputada Esther Martínez rinde su informe de actividades en Tlatlauquitepec

La diputada local por el Distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla, Esther Martínez Romano, rindió su primer Informe de Actividades Legislativas en el municipio de Tlatlauquitepec, donde destacó que la política vale cuando se traduce en acompañamiento real y resultados para la ciudadanía.

Tras considerar su Informe como una manera de transparentar el trabajo realizado en materia legislativa y social, la diputada por el Partido del Trabajo reiteró su compromiso de que el segundo año de su gestión continuará con metas claras y la gente al centro de su labor.

“Hacemos política para que una joven pueda estudiar sin dejar su lengua, para que una persona adulta mayor tenga un camino seguro y luz en su calle, para que una madre ahorre tiempo y llegue con tranquilidad al centro de salud, para que un artesano tenga donde vender con dignidad y para que nuestra niñez crezca con oportunidades y sin violencia“.

Martínez Romano Informó que hasta el momento ha presentado 10 puntos de acuerdo para reformar diversas leyes y contribuir a responder múltiples demandas ciudadanas, así como 19 iniciativas, siendo aprobadas cinco, las cuales garantizan acceso a la información ambiental, sin necesidad de justificar el motivo de la solicitud.

También se legisló en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de importantes temas como salud, medio ambiente, educación y el desarrollo integral de las mujeres.

En sus dos casas de gestión, ubicadas en Zacapoaxtla y Hueyapan, se atendieron 589 solicitudes ciudadanas mediante gestión ante instituciones de los tres niveles de gobierno y apoyos directos en áreas como salud, educación, programas sociales, vivienda, empleo, infraestructura básica y educativa.

Esther Martínez mencionó que en su primer año como diputada entregó tres mil 500 despensas subsidiadas a familias de 16 municipios de su distrito y se gestionaron siete proyectos de obra comunitaria.

“Como mujer indígena seguiré trabajando con pasión, humildad y entrega, sumando esfuerzos con el gobierno del estado que encabeza Alejandro Armenta y bajo la directriz de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, impulsando el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Al informe acudió la senadora Liz Sánchez; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación del gobierno del estado, Celia Peña Guzmán, las y los legisladores Azucena Rosas Tapia, Floricel González Méndez, Araceli Celestino Rosas, Rosalio Zanatta Vidaurri y Elías Lozada Ortega.

Te recomendamos: