Sin fecha para visita del papa León XIV a México: SEGOB

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó durante la conferencia matutina que hasta ahora no existe una fecha confirmada para una posible visita del papa León XIV a México.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria precisó que la información que ha circulado sobre el tema no es oficial, por lo que el gobierno de México se mantiene a la espera de comunicación formal.

Señaló que es fundamental respetar los canales institucionales y diplomáticos, en especial con el nuncio apostólico y la Conferencia del Episcopado Mexicano, antes de cualquier rumor.

Asimismo, subrayó que cualquier decisión sobre una eventual gira del pontífice corresponde únicamente al Vaticano, instancia que deberá definir si existe alguna fecha tentativa para una visita.

En ese sentido, reiteró que el gobierno federal actuará conforme a los procesos diplomáticos establecidos y en coordinación con la Cancillería, evitando generar especulación o adelantar información.

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Claudia Sheinbaum respalda al papa León XIV

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado previamente los llamados de paz del pontífice frente al conflicto en Medio Oriente y ha reiterado su postura a favor del diálogo.

La mandataria destacó que el papa ha insistido en la importancia de evitar la intervención militar y promover soluciones pacíficas entre las naciones involucradas en conflictos internacionales.

Asimismo, mencionó que ha exhortado a países como Estados Unidos e Israel a contribuir a la paz mundial, pese a posturas distintas como las expresadas por el presidente Donald Trump.

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