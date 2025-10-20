“Compórtense o serán exterminados”: Trump advierte a Hamás

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo guerrillero palestino Hamás que se mantenga en calma y que cumpla con el acuerdo de paz firmado el 13 de octubre en Egipto; o, en caso contrario, Washington se encargará de erradicarlos, aunque no consideró que sea necesario el uso de tropas estadounidenses para hacerlo.

Este lunes 20 de octubre, el mandatario estadounidense recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Australia, Anthony Albanese. En la conferencia de prensa de cara a su reunión, Donald Trump fue cuestionado sobre Hamás y su compromiso para cumplir con el pacto para pacificar la Franja de Gaza.

A esto, el dirigente estadounidense respondió que la agrupación debe apegarse estrictamente a lo acordado en el acuerdo, o de lo contrario será exterminado. Aunque para hacerlo, afirmó que no será necesaria la intervención del ejército estadounidense, pues esto se podría lograr a través de la intervención de ejércitos aliados, en los que figura el ejército israelí.

“Hay decenas de países que han acordado unirse a una fuerza internacional de estabilización para Gaza que estarían encantados de intervenir”, aseveró a medios de comunicación el presidente estadounidense. “Israel intervendría en dos minutos si yo se lo pidiera”, agregó.

Por otro lado, el político y magnate estadounidense subrayó que Hamás se encuentra aislada, ya que su principal aliado, Irán, no puede darle asistencia y está más ocupado por recuperarse y reconstruir la infraestructura destruida por los Estados Unidos tras la ofensiva del ejército estadounidense en contra de la Planta de Uranio de Fordow.

