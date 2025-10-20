Armenta descarta solicitar préstamo tras daños por lluvias

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que Puebla cuenta con recursos suficientes para atender los daños ocasionados por las lluvias en la Sierra Norte, y anunció que se destinará una partida especial para la reconstrucción de las zonas afectadas, lo cual pidió hacer también a presidentes municipales con sus presupuestos.

En conferencia de prensa, el mandatario descartó solicitar una línea de crédito para enfrentar la contingencia, al señalar que las finanzas estatales son sólidas porque “no hay moches ni hay milpa”.

Asimismo, informó que instruyó al coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, evaluar las opciones de seguros contra desastres naturales, a fin de determinar si conviene o no contratar alguno.

Explicó que esta medida debe analizarse con cautela, pues hay seguros que no cumplen o tienen coberturas limitadas.

Alejandro Armenta reiteró que, por ahora, el Estado cuenta con fondos suficientes para la atención inmediata, pero adelantó que en 2026, dentro del programa Obra Comunitaria, que contempla una bolsa de mil 500 millones de pesos, se incluirá una partida especial para reconstrucción.

Además, hizo un llamado a las y los alcaldes a destinar parte de los recursos federales a prevención de riesgos, especialmente en márgenes de ríos, y a reparar caminos y calles para reducir la vulnerabilidad ante futuras emergencias.

En materia educativa, detalló que la SEP y el CAPCEE realizan la evaluación de 442 escuelas dañadas por las lluvias, con el propósito de activar los seguros contra daños con los que cuentan.

Finalmente, informó que para la recuperación de cultivos afectados, el gobierno dispone de un fondo superior a 50 millones de pesos, y garantizó que todas las afectaciones serán atendidas.

Editor: Renato León

