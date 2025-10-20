Cuerpo sin vida en San Aparicio correspondería a “El Medio Metro de Puebla”

El cuerpo sin vida de un hombre con acondroplasia fue encontrado en un terreno de San Aparicio, Puebla, el cual se trataría de Francisco N., conocido como “El Medio Metro de Puebla“, un animador popular de bailes sonideros en barrios como Analco y El Alto.

Vecinos hallaron el cadáver en un barranco de la calle Máximo Ávila Camacho, donde estaba merodeado por perros callejeros. Tras el reporte, personal de emergencias acudió al lugar y confirmaron el cuerpo sin vida la víctima.

La Guardia Nacional y autoridades locales resguardaron la zona mientras la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, reportaron las autoridades.

