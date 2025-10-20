Cuatro vehículos chocan en Cumbres de Maltrata; no hay heridos

Un fuerte accidente automovilístico ocurrió la mañana de este lunes en el kilómetro 232 de la autopista Orizaba–Puebla, en la zona de las Cumbres de Maltrata, donde la circulación permanece cerrada.

Cuatro vehículos, entre ellos tráileres y un autobús de pasajeros de la línea ADO, chocaron en cadena. El percance fue causado por un conductor que manejaba a exceso de velocidad y no respetó la distancia de seguridad, generando daños materiales considerables y obligando al cierre parcial del tramo con dirección a Puebla.

Te puede interesar: Hallan dos cadáveres en Santiago Miahuatlán; investigan doble homicidio

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Capufe confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, a pesar de que el accidente ocurrió alrededor de las 09:00 a.m., aún se espera la llegada de grúas para retirar los vehículos y restablecer la circulación, además de deslindar responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución debido a la presencia de bancos de niebla en la zona, a respetar las indicaciones viales y considerar vías alternas para dirigirse a la capital poblana.

Editor: César A. García

Te recomendamos: