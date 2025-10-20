Louis Tomlinson critica entrevista de Logan Paul a Liam Payne

Louis Tomlinson rompió su silencio y exigió un trato responsable tras la entrevista que Logan Paul hizo a su excompañero Liam Payne en junio de 2022. El exintegrante de One Direction calificó el estilo del youtuber como “irresponsable” y advirtió que nunca perdonará cómo se aprovecharon de la vulnerabilidad de Liam.

Tomlinson señaló que Paul interrumpía a Liam sin respeto, cambiaba abruptamente de tema y hasta se burlaba de confesiones íntimas. A su juicio, ese sensacionalismo no solo dañó la imagen pública de Payne, sino que normalizó prácticas peligrosas en el periodismo de entretenimiento.

La crítica encendió el debate sobre la ética en los podcasts de gran alcance. En redes sociales afloraron reclamos de mayor empatía y límites claros al entrevistar. Usuarios lanzaron hashtags como #JusticiaParaLiam para pedir respeto al invitado.

Con su pronunciamiento, Tomlinson pidio a la industria a replantear sus métodos. Advirtió que el afán de generar clics sin freno puede dejar secuelas duraderas en la salud mental de los invitados. Su llamado marca un nuevo referente de responsabilidad en el periodismo digital.

