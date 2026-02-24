Impulsan reforma para aumentar 5% la pensión a militares

El diputado local de Morena, Julio Huerta Gómez, promueve una reforma federal para incrementar en cinco puntos porcentuales la pensión para los elementos de las Fuerzas Armadas que se jubilen a partir de los 20 años de servicio.

En conferencia de prensa, resaltó que el reajuste es necesario debido al peligro latente que enfrentan los militares, como en el reciente abatimiento de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El legislador poblano destacó que su propuesta plantea reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La iniciativa, que ya fue enviada al Congreso de la Unión, busca aumentar la tabla aplicable de retiro a quienes acrediten 20 o más años de servicios efectivos en las Fuerzas Armadas.

Detalló que los recursos pueden obtenerse de las transferencias etiquetadas no ejercidas que los entes públicos regresan a la Tesorería de la Federación.

Julio Huerta resaltó que el incremento para los elementos jubilados es una forma de reconocer a quienes han servido a la Nación y dignifica la situación de retiro de los militares.

Apuntó que la reforma federal es aún más necesaria tras los hechos que se vivieron el pasado domingo con la captura y abatimiento de “El Mencho.

En ese sentido, reconoció a los 25 elementos de la Guardia Nacional que sacrificaron su vida durante el operativo del capo.

“Hemos sido testigos de lo que sucedió el domingo, hermanas y hermanos de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida”, comentó.

