Congreso de Puebla conmemora el Día de la Bandera Mexicana

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera Mexicana, el Congreso del Estado de Puebla llevó a cabo una ceremonia solemne, con el propósito de reafirmar su respeto, lealtad y compromiso con uno de los símbolos nacionales que encarnan la historia, la soberanía y la identidad.

Como parte del evento, se realizaron los honores a la bandera y, posteriormente, guardias de honor por parte de diputadas y diputados, así como de las y los integrantes del órgano técnico-administrativo.

Las guardias de honor iniciaron con las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el presidente Pável Gaspar Ramírez. Enseguida, participaron las diputadas de la Representación Legislativa del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, Fedrha Isabel Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara, respectivamente.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional acudieron la diputada Celia Bonaga Ruiz y el diputado Marcos Castro Martínez. Mientras que en representación del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza participaron la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega.

Ante el lábaro patrio, también hicieron guardias de honor las diputadas Esther Martínez Romano, Araceli Celestino y Xel Arianna Hernández García, así como el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina. Por el Grupo Legislativo de Morena, acudieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Ana Laura Gómez Ramírez.

Las y los diputados hicieron guardias de honor con sus equipos de trabajo, igual que las y los titulares de los órganos técnico-administrativos del Congreso.

Te recomendamos: