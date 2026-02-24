Puebla capital presenta actividades para conmemorar Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de las Mujeres presentó el calendario de actividades “Mujeres Imparables, Mujeres que inspiran”, una programación para visibilizar el papel de las mujeres y generar espacios de reflexión y diálogo.

La programación contempla actividades culturales, académicas y deportivas orientadas a reconocer logros, luchas y desafíos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos. Destacan talleres, foros y pláticas en coordinación con las diferentes dependencias municipales, para fortalecer la reflexión colectiva y promover acciones que impulsen la igualdad sustantiva en la capital.

En su intervención, la titular de la Secretaría para las Mujeres, Zaira González Gómez, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre ciudadanía y gobierno en favor de la perspectiva de género permitiendo entornos participativos, incluyentes y de reflexión para la ciudadanía.

“Bajo la visión de nuestro presidente municipal, Pepe Chedraui, hemos preparado una serie de eventos que buscan visibilizar el papel fundamental de las mujeres en nuestra ciudad y generar espacios de diálogo, convivencia y acción y empoderamiento”, enfatizó.

Se invita a la ciudadanía a consultar todas las actividades disponibles en las redes sociales oficiales de la Secretaria de Mujeres @PueblaMujeres.

Durante la presentación de la cartelera se contó con la participación de Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal; Dulce Ruiz, secretaría ejecutiva; Sandra Guevara Altamirano, directora de Prensa e Información de la Coordinación General de Comunicación Social; Karina Romero, secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano; Aimeé Guerra Pérez, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural; Laura García González, coordinadora General de Transparencia, así como regidoras del Ayuntamiento de Puebla.

