Conmemoran Día de la Bandera y arranca Operativo “San Pedro Cholula Seguro”

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó la Ceremonia Cívica acompañada por integrantes del Cabildo, personal del Ayuntamiento y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que su administración mantiene una coordinación permanente con los órdenes de gobierno estatal y federal para fortalecer la soberanía nacional y consolidar acciones en materia de seguridad, uno de los ejes prioritarios de su gobierno.

“Hoy, al ver ondear nuestra Bandera, desde San Pedro Cholula reiteramos nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum, quienes diariamente trabajan en defensa de nuestra patria y soberanía”, expresó.

Por su parte, el titular de la SSC, Capitán Juan Villegas, subrayó que la Bandera Nacional representa el símbolo supremo de identidad, pertenencia y cohesión social, además de haber sido testigo de los momentos históricos que han marcado el rumbo del país, como la Independencia, la Reforma y la Revolución, así como de la consolidación del Estado mexicano.

Dan banderazo de arranque al Operativo “San Pedro Cholula Seguro 2026”

En el mismo acto, la presidenta municipal dio el banderazo de inicio al Operativo “San Pedro Cholula Seguro 2026”, reafirmando el compromiso de su administración con la seguridad y la tranquilidad de las y los cholultecas.

El Capitán Juan Villegas informó que un total de 223 elementos policiales serán desplegados en todo el municipio, con el objetivo de reforzar las labores preventivas y garantizar la paz social.

La presidenta municipal señaló que la seguridad constituye uno de los ejes fundamentales de su gobierno, por lo que este operativo se suma a estrategias como “Pasajero Seguro” y el operativo “Metropolitano”, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Asimismo, precisó que estas acciones se encuentran alineadas a la política pública en materia de seguridad del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Puebla, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.

“Seguiremos redoblando esfuerzos, en estrecha coordinación con las corporaciones estatales y federales, para preservar la paz y la tranquilidad de nuestro municipio”, concluyó.

