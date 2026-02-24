Balnearios reforzarán medidas de seguridad en Semana Santa

Como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las y los poblanos durante el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, sostuvo mesa de trabajo con representantes de balnearios de la región de Izúcar de Matamoros, a fin, de reforzar las medidas de seguridad en estos espacios recreativos.

Durante la reunión se abordaron los protocolos preventivos para la disminución de riesgos para las próximas vacaciones de Semana Santa.

Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener en óptimas condiciones las instalaciones, contar con personal capacitado para la atención de emergencias; así como dar estricto cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en cada inmueble, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes.

De igual forma, se invitó a las y los propietarios y encargados de las distintas instalaciones a mantener coordinación con las autoridades estatales y municipales.

La Coordinación General de Protección Civil mantendrá vigilancia permanente y continuará con este tipo de encuentros en diferentes regiones del estado, en preparación para la próxima temporada vacacional.

Te recomendamos: