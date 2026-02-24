Podrás conocer más de 50 carreras en Expo UDLAP el 7 de marzo

Este 7 de marzo en punto de las 8:00 horas, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrirá sus puertas para que jóvenes provenientes de distintas ciudades asistan a la Expo UDLAP Primavera 2026 y conozcan la gran oferta académica integrada por 51 licenciaturas distribuidas en cinco escuelas que abarcan todas las áreas del conocimiento.

Consolidada como un espacio para descubrir la excelencia académica que distingue a la institución, la Expo UDLAP permitirá a los asistentes participar en talleres interactivos, pláticas informativas y actividades vivenciales mediante los cuales conocerán de cerca la vida universitaria y la calidad de los programas acreditados y reconocidos nacional e internacionalmente.

Asimismo, podrán conocer los más de 170 laboratorios donde la teoría se transforma en práctica, ejemplo de ello son la zona maker, el digital marketspace, el idea Lab, las renovadas cabinas de audio Dolby Atmos, el laboratorio de simulación financiera y el inmersive & AI emotion Lab, nuevos laboratorios especializados equipados con tecnología de última generación que favorecen la investigación, la innovación y el aprendizaje integral.

En este mismo sentido y con el objetivo de mostrar el impacto real y las aplicaciones concretas de las licenciaturas, las distintas escuelas de la UDLAP ofrecerán experiencias prácticas diseñadas para mostrar la aplicación real de cada disciplina; por ejemplo, la Escuela de Ciencias de la UDLAP realizará una jornada intensiva de talleres prácticos donde los jóvenes experimentarán de primera mano la aplicación del conocimiento científico en áreas como la salud, la biotecnología, la física y la actuaría, utilizando herramientas especializadas y desarrollando actividades que muestran cómo la ciencia impacta directamente en la vida cotidiana y en la toma de decisiones informadas.

La Expo UDLAP contempla también una programación integral donde participen padres de familia, profesores y orientadores vocacionales, como el diálogo con el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, que se llevará a cabo a las 11 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins y en donde el rector de la Universidad de las Américas Puebla brindará información importante de la universidad y despejará todas las dudas que tengan.

La experiencia que la Expo UDLAP les brinda a los jóvenes representa una oportunidad única para que descubran su vocación, definan su futuro profesional y se inspiren en un entorno de innovación, excelencia y vanguardia académica. Si quieres asistir, es una actividad completamente gratuita que solo requiere tu registro en https://www.udlap.mx/expoudlap/. Y si quieres conoce a detalle todas las actividades que la Universidad de las Américas Puebla tiene para ti visita el siguiente enlace: https://www.udlap.mx/expoudlap/programademano.

Te recomendamos: